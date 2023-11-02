هل يؤثر السنّ على فرص بايدن بالفوز بولاية رئاسية ثانية؟

كثيرا ما يمزح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عمره، رغم أنه يحاول عدم الاستفاضة في الحديث عن الموضوع، مؤكدا أن التقدم في السنّ يجعله أكثر حكمة، لكن السؤال يطرح بشكل متكرر قبل عام على الانتخابات الرئاسية.

الديموقراطي البالغ 80 عاما هو بالفعل أكبر رئيس سنا في التاريخ الأمريكي، وإذا فاز بولاية ثانية، فسيكون عمره 86 عاما عندما يغادر البيت الأبيض.

وقد بدا أكثر من مرة شارد الذهن، وتعثر، خصوصا أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية. وانتشرت صور هذه الحوادث في شبكات التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم ويستغلها منافسوه الجمهوريون.

تظهر استطلاعات الرأي أن هذا الموضوع يشكل مصدر قلق كبير للأمريكيين الذين يتساءلون عما يمكن أن يحدث إذا عجز رئيسهم على القيام بواجباته، وهي مخاوف تسبب إرباكا للمعسكر الديموقراطي.

ويبلغ منافسه المحتمل دونالد ترامب 77 عاما، أي أنه يصغره بثلاث سنوات فقط، لكن يبدو أن الناخبين لا يشعرون بنفس القلق حياله.

في استطلاع أجرته شبكة إيه بي سي وواشنطن بوست مؤخرا، اعتبر 74% من المشاركين أن الرئيس الحالي طاعن في السنّ إلى درجة لا تخوله الحكم لولاية ثانية، فيما يعتقد 50% فقط أن الأمر نفسه ينطبق على دونالد ترامب.

وتتكرر هذه المخاوف في العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة رغم أن المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو جد لعشرة أحفاد، سيصبح في حال فوزه ثاني أكبر رئيس بعد بايدن الذي له سبعة أحفاد.

يرى الباحث المختص في قضايا الشيخوخة في جامعة إلينوي جاي أولشانسكي أن هذا التركيز على العمر غير عادل. ويقول إن "التقدم في السنّ لم يعد كما كان من قبل".



حكمة

ويتابع الباحث "الكثير من الناس يعيشون حتى العقد الثامن من عمرهم وهم قادرون تماما على أن يكونوا رؤساء أو يفعلوا ما يريدون"، ويضيف "على العكس من ذلك، الشيخوخة مرادفة للحكمة والمعرفة والخبرة". ومع ذلك، يلقى عمر قائد البلاد اهتماما واسعا.

في العام القادم، سيتعين على جو بايدن إقناع الناخبين أنه في حال جيدة من خلال القيام بحملته على مدى "خمسة أيام على الأقل في الأسبوع"، وفق ما يشير وليام غالستون وإلين كامارك في نص نشره معهد بروكينغز.

وجاء في التقرير الطبي اثر الفحوص الأخيرة التي أجراها في فبراير، أنه "قوي" لكن مشيته أصبحت أكثر اختلالا بشكل ملحوظ، وكثيرا ما يكون صوته خافتا وبالكاد مسموعا.

أما عثراته وسقطاته، بما في ذلك من على دراجة هوائية، فانتشرت صورها في جميع أنحاء العالم. وبات يستخدم السلّم الأقصر في الطائرة الرئاسية لتجنب التعثر مجددا.

كما يكثر الحديث عن زلاته، مثل إجاباته المرتبكة حول أفلام جون واين أو عندما قال إنه يريد النوم أثناء مؤتمر صحافي.

لكن الرئيس الذي يعرف عنه التلعثم منذ أمد طويل، بدأ يكسر صمته بشأن الموضوع.

وقال مرات عدة إن عمره 800 عام بطريقة مازحة. وعندما تعثر مؤخرا أثناء صعوده على منصة في فيلادلفيا، تشبث عن قصد بحاجز الدرج لعدة ثوان، مما أثار ضحك الحاضرين.

ومثّل النزاع بين إسرائيل وحماس وفي أوكرانيا أيضا فرصة لجو بايدن للإعلان عن فوائد نصف قرن من الخبرة في السياسة الخارجية.

كبار السنّ المقتدرين

كما أن دونالد ترامب الذي ما انفك يهزأ من منافسه، ليس بعيدا عن الزلات.

وأعلن الرئيس السابق في سبتمبر الماضي أن الولايات المتحدة على شفا "الحرب العالمية الثانية" التي انتهت عام 1945، وذلك بعيد اتهامه جو بايدن بـ"الضعف الإدراكي".

وفي أكتوبر، أصدر فريق حملة بايدن قائمة بأخطاء دونالد ترامب، من بينها مثلا عندما قال إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يحكم تركيا.

على أي حال، يرى جاي أولشانسكي أن كلا من بايدن وترامب "من كبار السنّ المقتدرين"، وهو مصطلح يستخدمه الباحثون لوصف الأشخاص الذين يحتفظون بقدراتهم حتى سنّ متقدم.

ويشير أولشانسكي إلى أنه بالنسبة للرؤساء الأمريكيين "يبدو أن الزمن البيولوجي يمر بشكل أبطأ" مقارنة بمعظم الناس.

لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس (59 عاما) التي ينص الدستور على توليها الرئاسة في حال عجز الرئيس، هي أيضا هدف مفضل للجمهوريين.

وهي أول امرأة، وأول شخص من أصول إفريقية وجنوب آسيوية يتولى المنصب، لكن يظهر استطلاع أجرته ياهو/يوغوف ونشر في مايو أن 35% فقط من الأمريكيين يعتقدون أنها مستعدة لأن تصبح رئيسة.



