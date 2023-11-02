إسرائيل.. استقالة بحزب الليكود الحاكم على الهواء في خضم الحرب مع حركة حماس



في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس قدم رئيس مجلس إقليمي في إسرائيل استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، قائلا إن السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة وفق سكاي نيوز عربية.



يتولى تامير عيدان إدارة المجلس الإقليمي سدوت نيغف المتاخم لقطاع غزة المحاصر، ويضم المجلس مدينة نتيفوت و16 تجمعا صغيرا، مثل ألوميم وكفار ميمون.

وخلال مقابلة مع القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي،

أعلن عيدان استقالته من حزب الليكود، كما دعا أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه.

وقال: "أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وأدعو كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع".

وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذي قال إنه بعثه إلى نتانياهو.

وشنت حركة حماس

في 7 أكتوبر هجوما مباغتا على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة وقصفت غزة بشكل جنوني أودى حياة 9

آلاف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم من المدنيين.

وبسبب الهجوم والحرب التي أعقبته، أصبحت المناطق الإسرائيلية المحيطة بغزة شبه خالية.

