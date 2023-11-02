رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان هاتفياً تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك روته رئيس وزراء هولندا الصديقة .. بحثا خلاله الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة إثر التصعيد العسكري وتبعات ما يجري في القطاع على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف إطلاق النار لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بجانب إتاحة الفرصة للحلول السياسية وإيجاد مسار واضح لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهولندا والحرص المتبادل على تعزيز تعاونهما وتوسيع آفاقه بما يحقق مصالح البلدين.