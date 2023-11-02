رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان هاتفياً تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك روته رئيس وزراء هولندا الصديقة .. بحثا خلاله الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة إثر التصعيد العسكري وتبعات ما يجري في القطاع على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما بحث الجانبان خلال الاتصال ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف إطلاق النار لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بجانب إتاحة الفرصة للحلول السياسية وإيجاد مسار واضح لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
كما تناول الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهولندا والحرص المتبادل على تعزيز تعاونهما وتوسيع آفاقه بما يحقق مصالح البلدين.
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