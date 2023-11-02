إسرائيل تحدد شروطًا لتزويد مستشفيات قطاع غزة بالوقود الضروري

في ظل انعدام الوقود في غزة، خرج 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن بلاده مستعدة لتزويد مستشفيات غزة بالوقود الضروري وذلك برقابة إسرائيلية صارمة "لضمان عدم وصوله إلى حركة حماس" وفق روسيا اليوم.

وأكد هاليفي أن هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا برقابة صارمة من إسرائيل، لافتا إلى أنه: "إذا لزم الأمر، سيتم نقل الوقود تحت سيطرة إسرائيلية إلى المستشفيات."

وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم نقل هذا الوقود إلى حماس".

وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لم تتم الموافقة على إدخال الوقود إلى قطاع غزة"، بحسب ما جاء في تدوينة لراديو AllRadio في موقع "إكس".

وأصبح معروفا في وقت سابق أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المستشفى الوحيد لمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

وقبل ذلك أيضا، وجهت إسرائيل تحذيراتها بقصف "مستشفى القدس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيّدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.

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