الصليب الأحمر: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

(MENAFN
- Youm7) قالت سهير زقوت ، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية.
وأضافت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن النزاع الحالي في غزة غير مسبوق ولم يره السكان في السنوات الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي ونناشد بضرورة عدم إخلائها.
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