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الصليب الأحمر: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

11/2/2023 2:35:42 PM
(MENAFN- Youm7) قالت سهير زقوت ، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية.

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن النزاع الحالي في غزة غير مسبوق ولم يره السكان في السنوات الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي ونناشد بضرورة عدم إخلائها.








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