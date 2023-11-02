المغرب يعرب مجددا عن قلقه واستيائه من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى غزة

MENAFN - Youm7) أعربت المملكة المغربية مجددا عن قلقها البالغ واستيائها العميق لاستمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية فى بيان ، أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لا زال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، والجرحى والمنكوبين والمفقودين ، وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وارغام أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنسانى كارثي.





وأكدت المملكة المغربية فى بيان خارجيتها أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولى الإنسانى والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضى الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأضاف البيان أن المغرب لا يسعه إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولى وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي.



وأوضح أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تجدد موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.



ودعا المغرب إلى خفض التصعيد بما يؤدى إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسية للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.