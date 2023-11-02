العمليات المشتركة العراقية: نؤكد دعم الحكومة فى تأمين الحدود المشتركة مع سوريا وإيران

MENAFN - Youm7) أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم /الخميس/، استمرار استعداداتها من خلال إقامة الورش للتعريف بكيفية إجراء التصويت الخاص وآلية تنفيذ خطة حماية مراكز الاقتراع والناخبين، مؤكدة دعم الحكومة الكبير فى مجال تأمين الحدود المشتركة مع إيران وسوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية، اللواء تحسين الخفاجى - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن قيادة العمليات المشتركة أقامت الورشة الثانية بشأن انتخابات مجالس المحافظة، بالتعاون مع المفتشية، وهذه الورشة كانت خاصة بالقوات الأمنية والتصويت الخاص".



وأشار إلى أنه "تم الإعداد التام للورشة، التى تطرقت إلى آلية إجراء الانتخابات، ومناقشة كل الإمكانيات والحالات التى من الممكن أن تؤدى إلى إبطال التصويت، ومعرفة آلية التصويت وكيفية التصويت، كما تطرقنا إلى آلية تنفيذ خطتنا الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وغيرها من الإجراءات الأمنية".



وفى سياق منفصل، أوضح الخفاجى، أن الحكومة العراقية قامت بعمل كبير فى مجال تأمين الحدود، سواء الحدود المشتركة مع سوريا أو إيران، حيث أن إمكانيات وقدرات القوات الأمنية فى ضبط الحدود مستمرة، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل الحكومة فى مجال توسيع وتجهيز القوات الأمنية، مؤكدًا "حرص الحكومة والقوات الأمنية على منع أى خلل داخل حدودنا".