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الجيش الأردنى يُسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

11/2/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Youm7) اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردنى، اليوم /الخميس/، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضى السورية.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية".


وبيّن المصدر -طبقا لبيان الجيش الأردني- أن الطائرة التى تم اعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.







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