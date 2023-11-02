أبو مازن وبابا الفاتيكان يبحثان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

MENAFN - Youm7) بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية فى غزة والضفة والقدس، حيث أكد أبو مازن على تقديره الكبير لدور وجهود بابا الفاتيكان فى دعم جهود إرساء السلام فى المنطقة والعالم.

وأكد أبو مازن، خلال اتصال هاتفى مع البابا فرنسيس، على أهمية أن تتواصل جهود الفاتيكان من أجل الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، فى ظل القصف الهمجى على المدنيين العزل فى القطاع.



وأكد أبو مازن على ضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، وقال إن استهداف المدنيين الآمنين فى بيوتهم وفى المستشفيات والمدارس وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، مؤكدا على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



وجدد الرئيس الفلسطينى رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، أو القدس، وضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسى القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة، وأنه لا حل أمنى أو عسكرى فى قطاع غزة.



من جانبه، أكد بابا الفاتيكان على أهمية إرساء السلام ووقف الحرب فى هذه المنطقة والعالم، وضرورة تقديم المُساعدات الإنسانية للجميع، وبأسرع وقت ممكن.



وأعرب البابا فرنسيس عن حزنه الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، وأكد أنه سيبقى على تواصل مع الرئيس خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة.

