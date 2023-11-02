رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة: يجب السماح بإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Youm7) قال محمد عليان ، رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة، إنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة،

في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب جرائمها في قطاع غزة.









وفى وقت سابق أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.







