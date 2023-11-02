رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة: يجب السماح بإدخال المساعدات لغزة

(MENAFN
- Youm7) قال محمد عليان ، رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة، إنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة،
في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب جرائمها في قطاع غزة.
وفى وقت سابق أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.
وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.
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