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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس

11/2/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العال والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.




















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