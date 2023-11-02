وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس
التاريخ
11/2/2023 2:35:37 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العال والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.
MENAFN02112023000132011024ID1107362523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.