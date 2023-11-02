وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب مشروع شباب للمستقبل

MENAFN - Youm7) افتتحت وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ملتقى توظيف الشباب مشروع "شباب للمستقبل" في شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور منال جمال رئيس وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وميخال هراري نائبة رئيسالوكالة السويسرية للتنمية، ومحمد حسن مسئول برنامج بالوكالة السويسرية للتنمية، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.





تضمن الملتقى مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات، مثل مجال الإلكترونيات و التصنيع والملابس والأجهزة المحمولة والمواد الغذائية والألياف الكهربائية وهندسة الإنتاج والهايبر ماركت، وغيرها من شركات الإنتاج التي توفر وظائف متاحة داخل محافظة القاهرة والجيزة.





ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وتحرص الوزارة دائما على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع منظمات العمل المدني و القطاع الخاص، التى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، بالإضافة إلي إقامة ملتقيات توظيف تجمع تلك الجهات فى مكان واحد تيسيراً على الشباب للتقديم عليها، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.





وخلال كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن دور المنظمة يتمحور حول المساعدة في خلق بيئة عمل لائقة للشباب من الجنسين ووضع السياسات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وتحقيق أقصى استفادة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





ومن جانبها، أكدت منال جمال أن مشروع "شباب للمستقبل" يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.





يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل.





وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب (1)





وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب (2)





وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب (3)











