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الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصابين القادمين من غزة

11/2/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد زايد ، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه بداية من يوم 7 أكتوبر وهناك تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، مشيرا إلى أن مصر نجحت اليوم في زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة عبر معبر رفح من 20 شاحنة إلى 100 شاحنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن 277
شاحنة دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة حتى الآن، منوها أن الهلال الأحمر المصري يوفر كل ما يمكن تقديمه إلى الجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر لتلقى الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن فرق الدعم النفسي أيضًا يبدأ دورها بمجرد وصول الجرحي وذويهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، فيتم توفير كافة احتياجاتهم من مياه وأدوات شخصية ومسكن مجهز.

ولفت إلى أنه يتم تقديم المساعدة لذوي المصابين ويتم توفير وسائل اتصال بأهلهم في غزة أيضًا حتى لا يشعروا بالغربة.

وتابع: "حاليا نقوم بتجهيز بعض المساكن للمرافقين للمصابين القادمين من قطاع غزة بدعم كامل من محافظة شمال سيناء، ونستعد حاليا لاستقبال الدفعة الثانية من المصابين والجرحى".

وحول الإصابات الشائعة بين المصابين الفلسطينيين الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج، قال: "أغلب الإصابات شظايا وحروق وكسور"، منوها أنه تم توزيع المصابين على المستشفيات، وهم الآن يتلقوا الرعاية الكاملة.








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