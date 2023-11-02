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مدير وحدة الأورام بمستشفى عين شمس: توفير أدوية سرطان القولون مجانا

11/2/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة نرمين مصطفى مدير وحدة الأورام بمستشفى عين شمس التخصصى، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، إن الأدوية الموجهة فى علاج أورام القولون والمستقيم فى المرحلة الرابعة متوافرة على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وهى ضمن البروتوكولات الدولية والمصرية لعلاج المراحل المتأخرة من سرطان القولون.



وقالت، إن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان القولون تهدف إلى زيادة الوعى بعوامل الخطورة المسببة للسرطان، واكتشاف وعلاج الأورام فى المراحل المبكرة حيث تصل نسب الشفاء إلى 100 %.



وأضافت، إن سرطان القولون ياتى نتيجة عدة عوامل أهمها التدخين، وزيادة الوزن، وعدم الحركة، وتناول الوجبات السريعة الدهنية، والتهاب القولون التقرحى، بالإضافة إلى عوامل وراثية أخرى.



وأشارت إلى أن العلاج الحديث هو علاج بالحقن من خلال الوريد، وقد وفرته الدولة لعلاجات الحالات المتأخرة من المرض حيث يحقق نتائج مرتفعة فى عدد كبير من المرضى، ويتم صرفه مجانا دون تحمل المريض نفقات العلاج.



وأضافت، إنه للوقاية من سرطان القولون فيجب الكشف المبكر للفئات الأكثر عرضه للإصابة وخصوصا مرضى التهاب القولون التقرحى وأصحاب التاريخ المرضى العائلى.
















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