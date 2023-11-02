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وزير إعلام الفاتيكان: البابا يدعو لتطبيق حل الدولتين ويطالب بوقف إطلاق النار

11/2/2023 2:35:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الإعلام فى دولة الفاتيكان
باولو روفينى، أن البابا فرنسيس يدعو لتطبيق حل الدولتين، ويطالب بوقف إطلاق النار بحسب سكاى نيوز.



وأوضح روفينى، أن بابا الفاتيكان قال إن الحرب ليست هى الحل، في أي نزاع أو صراع، وأي حل يجب أن يكون عبر السلام، لأن الكثير من الناس يموتون، وبطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة.



وأشار روفينى إلى أن البابا يريد أن تبذل جهود تدعم أى حل سلمى، وأن رسالة البابا هى أن يكون هناك تطبيق لحل الدولتين والعيش بسلام بين الشعبين.



وأكد روفينى أن البابا يطالب بوقف إطلاق النار، وإيجاد طريقة لإيجاد حل عادل، ووضع يتعايش فيه الناس معا بسلم، وبتطبيق مبادئ الاتفاقات الإبراهيمية.



وأوضح روفينى أن بابا الفاتيكان قال إنه يجب إعادة الحديث حول "وضع خاص" للقدس، وأن يكون هناك احترام لكل الاتفاقات التى وقعت، وأن تنخرط الأطراف الفاعلة في محادثات من أجل حل الدولتين.












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