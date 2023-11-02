السلطات الأوغندية تلقى القبض على مسئول داعش المتهم بقتل أجانب

MENAFN - Youm7) كشفت السلطات الأوغندية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على زعيم ميليشيا تتبع تنظيم "داعش"، فى أعقاب مقتل سائحين أجانب ومرشدهما المحلى فى حديقة وطنية الشهر الماضى.

وقالت السلطات الأوغندية، فى بيان اليوم الخميس، إن المتهم ينتمى لتحالف القوى الديمقراطية، وهى ميليشيا مسلحة تابعة لتنظيم (داعش)، حيث أعلنت داعش حينها عن مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال نائب المتحدث العسكرى الأوغندى ديو أكيكي، إن قائد الميليشيا، الذى يُدعى "نجوفو"، أصيب فى ظهره خلال مواجهة بالأسلحة النارية يوم الثلاثاء أمس الأول، مضيفا أنه كان يعالج فى مكان سرى وسيواجه المحاكمة، موضحاً أنه تم العثور على "نجوفو" مع بعض متعلقات السياح المقتولين وبطاقة هوية مرشدهم الأوغندى.



كان الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى أدان الهجوم ووصفه "بالجبان".



وقالت الشرطة الأوغندية فى 18 أكتوبر الماضي، إن مواطناً بريطانيًا وجنوب أفريقيًا قتلا مع مرشدهما الأوغندى فى هجوم، فيما اتهمت الشرطة ميليشيا مسلحة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



وقالت الشرطة ومسؤولو الحديقة إن مسلحين استهدفوا الثلاثى أثناء قيامهم برحلات سفارى فى حديقة الملكة إليزابيث الوطنية فى جنوب غرب أوغندا وأضرمت النيران فى سيارتهم.



ودعا موسيفينى الجيش الأوغندى وقوات الأمن الأخرى إلى ضمان "عدم حدوث هذه الأخطاء مرة أخرى والقضاء على تحالف القوى الديمقراطية".

وتعد السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية فى أوغندا، حيث ساهمت بنحو 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي، وفقًا للأرقام الحكومية.