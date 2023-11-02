بولندا تمدد عمليات التفتيش على حدودها مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى اليوم /الخميس /أنه سيتم تمديد عمليات التفتيش والمراقبة المؤقتة على حدود بولندا مع سلوفاكيا لمدة 20 يومًا أخرى، حتى 22 نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كامينسكى قوله "إنه بموجب اللائحة الجديدة، يمكن عبور الحدود مع سلوفاكيا فى ثمانية طرق وثلاثة معابر للسكك الحديدية و11 معبرًا للمشاة، ولكن لا يمكن عبورها فى نقاط مثل الممرات الجبلية فى جبال تاترا.



وذكرت الحكومة البولندية إن قراراتها لتشديد الضوابط تتماشى مع قانون شنجن، وتهدف إلى الحد من حركة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر ما يسمى بطريق البلقان.



وكانت الحكومة السلوفاكية الجديدة قد قررت الثلاثاء الماضى نشر تعزيزات أمنية على حدود المجر لمواجهة الهجرة.







