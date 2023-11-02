وزير خارجية النمسا يؤكد ضرورة توسعة الاتحاد الأوروبى شرقًا وجنوبًا

MENAFN - Youm7) أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم/الخميس/، أن من مصلحة أوروبا الاستراتيجية أن تضم جيرانها فى الشرق والجنوب الشرقى وأن تدمجهم خطوة بخطوة فى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية - فى تصريحات على هامش مشاركته فى المؤتمر الأوروبى ببرلين - إن المؤتمر ناقش باستفاضة توسيع الاتحاد الأوروبى وأيضًا الوضع الجيوسياسى الحالى خاصة فى الشرق الأوسط.



وأوضح أنه فى إطار المؤتمر التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع وزراء خارجية الدول العشر المشاركة فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.



وأضاف شالينبرج أنه على خلفية التحديات الحالية التى تواجه السياسة الخارجية والأمنية، فإن توسيع الاتحاد الأوروبى يشكل الأداة الأكثر فعالية فى مواجهة التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التكامل التدريجى هو أفضل أداة لتوسيع الاتحاد الأوروبى وكل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية.





