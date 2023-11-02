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البيت الأبيض: يجب تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة

11/2/2023 2:35:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيرى ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين، ولن نعلق حاليا على استهداف مخيم جباليا قبل التواصل مع إسرائيل بشأنه.

وتابع جون كيربى :"نحتاج لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدن محتملة في غزة، ونبحث السماح بهدن في غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، :"نبحث فكرة تبني عديد من الهدنات الإنسانية اللازمة لإخراج المدنيين من غزة وتوفير المساعدات، وهناك 55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية دخلت إلى غزة يوم الأربعاء".









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