ميكالى يزور المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Youm7) حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على زيارة العاصمة الإدارية وتفقد المدينة الأولمبية العالمية والملاعب الرياضية وأبدى اعجابه بها مؤكدا أن مصر الرياضية تشهد قفزة هائلة فى المنشآت والملاعب والبنية التحتية .
ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض معسكرا فى فترة التوقف الدولى من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر المنتخب فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمحترفون الثلاثة هم: عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس.
وتمسك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بإقامة معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل حال فشل الاتفاق على أي مباريات ودية، ليكون معسكرا تدريبيا يقف فيه ميكالى على بعض الأخطاء والقصور في أداء المنتخب.
واستقر ميكالى بالاتفاق مع اتحاد الكرة على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر، على أن تتخلله مباراتان وديتان لم يتم تحديدهما حتى الآن، في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس.
وفشلت مفاوضات المنتخب مع أمريكا لإقامة مباراة ودية مع كولومبيا وكذلك أمريكا، وهناك مفاوضات جارية حاليا مع الامارات لكنه لم تنتهى بشكل رسمي.
وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.
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