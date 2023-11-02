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ميكالى يزور المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

11/2/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Youm7) حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على زيارة العاصمة الإدارية وتفقد المدينة الأولمبية العالمية والملاعب الرياضية وأبدى اعجابه بها مؤكدا أن مصر الرياضية تشهد قفزة هائلة فى المنشآت والملاعب والبنية التحتية .
ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض معسكرا فى فترة التوقف الدولى من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر المنتخب فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمحترفون الثلاثة هم: عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس.
وتمسك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بإقامة معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل حال فشل الاتفاق على أي مباريات ودية، ليكون معسكرا تدريبيا يقف فيه ميكالى على بعض الأخطاء والقصور في أداء المنتخب.
واستقر ميكالى بالاتفاق مع اتحاد الكرة على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر، على أن تتخلله مباراتان وديتان لم يتم تحديدهما حتى الآن، في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس.
وفشلت مفاوضات المنتخب مع أمريكا لإقامة مباراة ودية مع كولومبيا وكذلك أمريكا، وهناك مفاوضات جارية حاليا مع الامارات لكنه لم تنتهى بشكل رسمي.
وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.








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