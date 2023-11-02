موقف أكرم توفيق مع الأهلي بعد إصابته بكدمة في مباراة صن داونز

(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالدوري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية خلال المشاركة في مباراة صن داونز أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
أكد المصدر أن أكرم توفيق تعرض لكدمة، لكن لن تعيقه عن التواجد في قائمة مباراة المقاولون، وسيتواجد في مران الفريق الأحمر مساء اليوم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن اللاعب استكمل المباراة بشكل طبيعي، ولم يشك من أية مضاعفات بعد تعرضه للكدمة.
ويستعد فريق
الأهلي
لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري
nile، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.
MENAFN02112023000132011024ID1107362512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.