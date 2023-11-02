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موقف أكرم توفيق مع الأهلي بعد إصابته بكدمة في مباراة صن داونز

11/2/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالدوري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية خلال المشاركة في مباراة صن داونز أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

أكد المصدر أن أكرم توفيق تعرض لكدمة، لكن لن تعيقه عن التواجد في قائمة مباراة المقاولون، وسيتواجد في مران الفريق الأحمر مساء اليوم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن اللاعب استكمل المباراة بشكل طبيعي، ولم يشك من أية مضاعفات بعد تعرضه للكدمة.

ويستعد فريق
الأهلي
لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري
nile، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.







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