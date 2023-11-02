اول مران للأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى.. محاضرة كولر وتدريبات استشفائية

(MENAFN
- Youm7) بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري ( دوري nile) ، دون راحة بعد مباراة صن داونز أمس في الدوري الأفريقي.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفترة القادمة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.
وودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي مساء أمس بالتعادل السلبي في إياب نصف نهائي البطولة ، فيما كان قد خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.
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