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اول مران للأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى.. محاضرة كولر وتدريبات استشفائية

11/2/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري ( دوري nile) ، دون راحة بعد مباراة صن داونز أمس في الدوري الأفريقي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏
وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة القادمة.‏
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.
وودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي مساء أمس بالتعادل السلبي في إياب نصف نهائي البطولة ، فيما كان قد خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.





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