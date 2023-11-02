اول مران للأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى.. محاضرة كولر وتدريبات استشفائية

MENAFN - Youm7) بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري ( دوري nile) ، دون راحة بعد مباراة صن داونز أمس في الدوري الأفريقي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة القادمة.‏وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.وودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي مساء أمس بالتعادل السلبي في إياب نصف نهائي البطولة ، فيما كان قد خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.