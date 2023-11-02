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سله الزمالك يهزم هليوبوليس فى دورى المرتبط

11/2/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Youm7)
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجه 83-80،
في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله الأوليمبي ضمن مباريات الجوله الخامسة لمجموعه الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.



وجاءت نتيجة الفترات كالتالى:



19-8

36-35

65-63

83/83-80



ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب أندية هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش.



يذكر أن الفريق فاز علي نظيره الأوليمبي بنتيجه 74/59 ، في
إطار
الجولة الرابعة لمجموعة الثالثه لدور التمهيدي لبطولة المرتبط .



ومن المقرر أن يواجه الفريق
نظيره
طلائع الجيش بعد
غدا السبت على صاله ستاد القاهرة
في إطار الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.



ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، و ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، و مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.












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