الأهلى يدعم رضا سليم بعد جراحة الكتف: ننتظر عودتك أقوى.. صورة

(MENAFN
- Youm7) حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على تدعيم المغربى
رضا سليم
لاعب الفريق عقب إجراء عملية جراحة لتثبيت عظمة الترقوة.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورة للاعب لحظة الإصابة ، وعلقت : جراحة ناجحة للاعبنا رضا سليم بعد تعرضه لإصابة في الكتف..ننتظر عودتك أقوى.
الاهلي يدعم رضا سليم
وأجرى رضا سليم
لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا فى مباراة فريقه ضد صن داونز أمس فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وخضع اللاعب للجراحة العاجلة من قبل الدكتور أشرف محرم أساتذة جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة ، ليتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم
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