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الأهلى يدعم رضا سليم بعد جراحة الكتف: ننتظر عودتك أقوى.. صورة

11/2/2023 2:35:29 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على تدعيم المغربى
رضا سليم
لاعب الفريق عقب إجراء عملية جراحة لتثبيت عظمة الترقوة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورة للاعب لحظة الإصابة ، وعلقت : جراحة ناجحة للاعبنا رضا سليم بعد تعرضه لإصابة في الكتف..ننتظر عودتك أقوى.


الاهلي يدعم رضا سليم

وأجرى رضا سليم
لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا فى مباراة فريقه ضد صن داونز أمس فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخضع اللاعب للجراحة العاجلة من قبل الدكتور أشرف محرم أساتذة جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة ، ليتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم





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