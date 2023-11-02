الديوان الأميري ينعى المغفور لها منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
"ينعى الديوان الأميري المغفور لها منيرة سامي عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 26 عاما وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة.
إنا لله وإنا إليه راجعون".
عزاء الرجال: في المقبرة
هاتف: 99628885 - 99200004
عزاء النساء: الرميثية - قطعة 1 شارع الشافعي منزل 40 (الجمعة والسبت بعد صلاة العصر) هاتف: 94490520. (النهاية)
خ د ع
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