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المغرب يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الأعمال العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

11/2/2023 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 11 (كونا) -- جدد المغرب اليوم الخميس إعرابه عن بالغ قلقه واستيائه إزاء استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان إنه "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة ما زال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين بالإضافة إلى قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم (جباليا)".
وحذر البيان من تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي ما أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح بالإضافة إلى حرمان المدنيين من الماء والكهرباء والوقود مما ترتب عليه وضع إنساني كارثي.
وأكد أن عاهل المغرب الملك محمد السادس الذي يرأس (لجنة القدس) يرى أن جميع "هذه الأعمال التصعيدية" من الاحتلال الإسرائيلي "تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة وتنبئ بتمدد الصراع داخل الاراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطر ليشمل مناطق مجاورة ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وذكر البيان أنه "لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله جراء تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الامن لمسؤولياته بالإضافة إلى عجز الدول المؤثرة عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
وجدد في هذا المجال الموقف المغربي الداعم للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس داعيا إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام دون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
كما أكد وجوب "إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

م ر ي / ا ب خ




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