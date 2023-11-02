المغرب يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الأعمال العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 11 (كونا) -- جدد المغرب اليوم الخميس إعرابه عن بالغ قلقه واستيائه إزاء استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان إنه "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة ما زال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين بالإضافة إلى قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم (جباليا)".
وحذر البيان من تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي ما أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح بالإضافة إلى حرمان المدنيين من الماء والكهرباء والوقود مما ترتب عليه وضع إنساني كارثي.
وأكد أن عاهل المغرب الملك محمد السادس الذي يرأس (لجنة القدس) يرى أن جميع "هذه الأعمال التصعيدية" من الاحتلال الإسرائيلي "تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة وتنبئ بتمدد الصراع داخل الاراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطر ليشمل مناطق مجاورة ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وذكر البيان أنه "لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله جراء تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الامن لمسؤولياته بالإضافة إلى عجز الدول المؤثرة عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
وجدد في هذا المجال الموقف المغربي الداعم للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس داعيا إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام دون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
كما أكد وجوب "إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
م ر ي / ا ب خ
MENAFN02112023000071011013ID1107362507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.