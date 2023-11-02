واشنطن تدعو إلى وقف فوري للهجمات في (شمال دارفور)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الأطراف المتحاربة في السودان إلى "وقف فوري" للهجمات في ولاية (شمال دارفور) بناء على تقارير تفيد باعتزام (قوات الدعم السريع) شن هجوم وشيك واسع النطاق على محافظة (الفاشر) بالولاية.
وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من (قوات الدعم السريع) على (الفاشر) في (شمال دارفور) ما من شأنه أن يعرض المدنيين بمن في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين فر الكثير منهم أخيرا إلى (الفاشر) من مناطق أخرى إلى خطر شديد".
وأشار بلينكن إلى ما وصفه ب"تقارير موثوقة" تفيد بأن (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية "فشلتا في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في الأحياء السكنية في (الفاشر)".
ودعا "الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري للهجمات في (الفاشر) وما حولها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمدنيين كما تم التأكيد عليها في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو الماضي".
كما جدد نداء والي (شمال دارفور) نمر عبد الرحمن "للأطراف المتحاربة للسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا".
وأشار بلينكن إلى أن تزايد القتال في (الفاشر) يأتي في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها (قوات الدعم السريع) في (نيالا) و(زالنجي) وأماكن أخرى في إقليم (دارفور).
وأعرب عن إدانة واشنطن "للانتهاكات المبلغ عنها التي تتهم (قوات الدعم السريع) والقوات المتحالفة معها بارتكابها أثناء هجومها على (نيالا) بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية واحتجاز الطواقم الطبية ونهب المرافق الصحية".
ودعا القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) إلى "الاستفادة من محادثات جدة المستأنفة مؤخرا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاتفاق على وقف إطلاق النار وغيرها من تدابير بناء الثقة".
وأعاد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على موقف واشنطن الذي يعتبر أنه "لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان".
كما شدد على وجوب "التركيز على حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية والتفاوض لإنهاء الصراع".
وكانت واشنطن قد رحبت الأحد الماضي ببدء محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية في مدينة (جدة) معربة عن أملها في الوصول إلى توافق لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان. (النهاية)
ر س ر / أ م س
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