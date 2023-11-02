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واشنطن تدعو إلى وقف فوري للهجمات في (شمال دارفور)

11/2/2023 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الأطراف المتحاربة في السودان إلى "وقف فوري" للهجمات في ولاية (شمال دارفور) بناء على تقارير تفيد باعتزام (قوات الدعم السريع) شن هجوم وشيك واسع النطاق على محافظة (الفاشر) بالولاية.
وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من (قوات الدعم السريع) على (الفاشر) في (شمال دارفور) ما من شأنه أن يعرض المدنيين بمن في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين فر الكثير منهم أخيرا إلى (الفاشر) من مناطق أخرى إلى خطر شديد".
وأشار بلينكن إلى ما وصفه ب"تقارير موثوقة" تفيد بأن (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية "فشلتا في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في الأحياء السكنية في (الفاشر)".
ودعا "الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري للهجمات في (الفاشر) وما حولها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالمدنيين كما تم التأكيد عليها في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو الماضي".
كما جدد نداء والي (شمال دارفور) نمر عبد الرحمن "للأطراف المتحاربة للسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا".
وأشار بلينكن إلى أن تزايد القتال في (الفاشر) يأتي في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها (قوات الدعم السريع) في (نيالا) و(زالنجي) وأماكن أخرى في إقليم (دارفور).
وأعرب عن إدانة واشنطن "للانتهاكات المبلغ عنها التي تتهم (قوات الدعم السريع) والقوات المتحالفة معها بارتكابها أثناء هجومها على (نيالا) بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية واحتجاز الطواقم الطبية ونهب المرافق الصحية".
ودعا القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) إلى "الاستفادة من محادثات جدة المستأنفة مؤخرا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاتفاق على وقف إطلاق النار وغيرها من تدابير بناء الثقة".
وأعاد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على موقف واشنطن الذي يعتبر أنه "لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان".
كما شدد على وجوب "التركيز على حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية والتفاوض لإنهاء الصراع".
وكانت واشنطن قد رحبت الأحد الماضي ببدء محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية في مدينة (جدة) معربة عن أملها في الوصول إلى توافق لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان. (النهاية)

ر س ر / أ م س




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