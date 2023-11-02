Friday, 03 November 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس (مجلس القيادة) اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل رفض تنفيذ التزامات التهدئة

11/2/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 2 - 11 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس إن الميليشيات الحوثية "مستمرة بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية والتنصل من كافة التزامات التهدئة وترجيح مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال ترؤس العليمي جانبا من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في (عدن) لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية والموقف الاقتصادي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وسلط العليمي الضوء في هذا المجال على مستجدات الجهود السعودية - العمانية الهادفة إلى تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب هذه الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار أيضا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية للحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة جراء الهجمات الحوثية "الإرهابية" على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت إلى الأولويات العاجلة التي أرستها الحكومة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية بالإضافة إلى متطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة (عدن) بصفتها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وثمن في هذا المجال الدور السعودي والإماراتي في دعم اقتصاد اليمن وتعزيز موقف عملته المحلية وتخفيف المعاناة عن شعبه بالإضافة إلى إفشال مخططات ميليشيات الحوثي وداعميها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة. (النهاية)

س ن ص / ا ب خ




MENAFN02112023000071011013ID1107362505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث