رئيس (مجلس القيادة) اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل رفض تنفيذ التزامات التهدئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 2 - 11 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس إن الميليشيات الحوثية "مستمرة بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية والتنصل من كافة التزامات التهدئة وترجيح مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال ترؤس العليمي جانبا من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في (عدن) لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية والموقف الاقتصادي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وسلط العليمي الضوء في هذا المجال على مستجدات الجهود السعودية - العمانية الهادفة إلى تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب هذه الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار أيضا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية للحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة جراء الهجمات الحوثية "الإرهابية" على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت إلى الأولويات العاجلة التي أرستها الحكومة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية بالإضافة إلى متطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة (عدن) بصفتها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وثمن في هذا المجال الدور السعودي والإماراتي في دعم اقتصاد اليمن وتعزيز موقف عملته المحلية وتخفيف المعاناة عن شعبه بالإضافة إلى إفشال مخططات ميليشيات الحوثي وداعميها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة. (النهاية)
س ن ص / ا ب خ
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