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وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع السعودي يؤكدان أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة

11/2/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير الدفاع السعودي لواشنطن.
وأضاف ميلر أن بلينكن والأمير خالد بن سلمان شددا خلال الاجتماع على ضرورة عدم توسيع الصراع بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بهدف حفظ الاستقرار والامن الإقليميين.
وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل مشيرا إلى أن ذلك يمثل "أولوية مشتركة" للولايات المتحدة والسعودية.
ونقل عن بلينكن تأكيده خلال الاجتماع التزام واشنطن بالدفاع عن شركائها في المنطقة ضد التهديدات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة والسعودية.
وفيما يتعلق باليمن بحث الوزير بلينكن حسب المتحدث مع وزير الدفاع السعودي الجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن تمهيدا لإطلاق حوار سياسي يمني - يمني برعاية الأمم المتحدة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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