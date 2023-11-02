(الخزانة) الأمريكية توسع العقوبات على روسيا لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- وسعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوباتها المتعلقة "بالتفاف روسيا على العقوبات وصناعتها العسكرية" لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها ركزت على "الأفراد والكيانات الذين يساعدون في حرب روسيا الجائرة ضد أوكرانيا من خلال تزويد روسيا بالتكنولوجيا والمعدات التي تشتد الحاجة إليها من دول ثالثة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك "القاعدة الصناعية المحلية في روسيا" موضحا أن الوزارة تعمل من خلال هذه العقوبات على "تعطيل المنتجين والمصدرين والمستوردين لجميع العناصر ذات الأولوية العالية التي حددها التحالف الدولي الذي يفرض عقوبات وضوابط التصدير على روسيا".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان أن "تحالف العقوبات العالمي" الذي يشمل الولايات المتحدة "أدى إلى خنق وصول روسيا إلى المدخلات الرئيسية لمجمعها الصناعي العسكري".
وبالتوازي مع عقوبات وزارة الخزانة قال البيان إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت "ما يقرب من 100 عقوبة اليوم تستهدف إنتاج الطاقة وعائداتها المستقبلية في روسيا وقطاع المعادن والتعدين والمشتريات الدفاعية والمتورطين في دعم المجهود الحربي للحكومة الروسية والأنشطة الخبيثة الأخرى". (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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