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(الخزانة) الأمريكية توسع العقوبات على روسيا لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا

11/2/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 11 (كونا) -- وسعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوباتها المتعلقة "بالتفاف روسيا على العقوبات وصناعتها العسكرية" لتشمل 130 فردا وكيانا إضافيا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها ركزت على "الأفراد والكيانات الذين يساعدون في حرب روسيا الجائرة ضد أوكرانيا من خلال تزويد روسيا بالتكنولوجيا والمعدات التي تشتد الحاجة إليها من دول ثالثة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك "القاعدة الصناعية المحلية في روسيا" موضحا أن الوزارة تعمل من خلال هذه العقوبات على "تعطيل المنتجين والمصدرين والمستوردين لجميع العناصر ذات الأولوية العالية التي حددها التحالف الدولي الذي يفرض عقوبات وضوابط التصدير على روسيا".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان أن "تحالف العقوبات العالمي" الذي يشمل الولايات المتحدة "أدى إلى خنق وصول روسيا إلى المدخلات الرئيسية لمجمعها الصناعي العسكري".
وبالتوازي مع عقوبات وزارة الخزانة قال البيان إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت "ما يقرب من 100 عقوبة اليوم تستهدف إنتاج الطاقة وعائداتها المستقبلية في روسيا وقطاع المعادن والتعدين والمشتريات الدفاعية والمتورطين في دعم المجهود الحربي للحكومة الروسية والأنشطة الخبيثة الأخرى". (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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