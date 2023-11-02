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الهلال الأحمر الكويتي يوقع بروتوكولا مع نظيره المصري لشراء مواد إغاثة لصالح غزة

11/2/2023 2:35:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 11 (كونا) -- وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووقع البروتوكول الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس ومدير جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في (العاصمة الإدارية) بحضور سفير دولة الكويت في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج.
ويقدم الهلال الأحمر الكويتي بموجب البروتوكول مليون دولار إلى الهلال الأحمر المصري لشراء مواد الإغاثة الإنسانية من السوق المحلية ونقلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشادت الوزيرة القباج خلال توقيع البروتوكول بالدور الإنساني لدولة الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من جراء الحروب والكوارث الإنسانية خصوصا في قطاع غزة.
وقالت الوزيرة إن الكويت سباقة في تقديم يد العون والمساعدة للدول العربية والصديقة مشيرة إلى الجهود الرائدة للكويت في سرعة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
من جانبه أعرب السفير الغانم عن الشكر للتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لجهود الإغاثة الكويتية لا سيما في استقبال طائرات الجسر الجوي الكويتي المحملة بالمساعدات الإنسانية ومن ثم نقلها عبر الشاحنات إلى داخل قطاع غزة.
وقال الغانم إن الجانب المصري لم يدخر جهدا في هذا السبيل بدءا من تفريغ الطائرات المحملة بالمساعدات ونقلها إلى المخازن ريثما يتم تحميلها على الشاحنات التي تدخل إلى القطاع عبر معبر (رفح) البري.
وأكد أن الدور المصري في دعم جهود الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين يعتبر ركيزة لكل المساعدات الموجهة لصالح غزة مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها مصر للقطاع منذ فتح المعبر أمام دخول شاحنات الإغاثة.
وكانت دولة الكويت أقامت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ووصلت حتى الآن عشر طائرات تنقل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى مطار (العريش) في محافظة (شمال سيناء) المصرية بلغت حمولتها الإجمالية 280 طنا.
وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري في وقت سابق من اليوم دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي جاءت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح). (النهاية)

م م / م ع ع




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