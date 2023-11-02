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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة التوصل لهدنة إنسانية وتوفير الحماية لغزة

11/2/2023 2:35:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس ضرورة التوصل لهدنة إنسانية "فورية" حفاظا على أرواح الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 26 يوما.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في أثناء اتصالات هاتفية تلقاها شكري من نظيريه الروسي سيرغي لافروف والنيوزيلاندية نانايا ماهوتا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تركز البحث فيها على مستجدات الأوضاع في غزة تحت وطأة قصف الاحتلال الإسرائيلي اليومي.
وأكد شكري رفض مصر "الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي" التي يضطلع بها الكيان الإسرائيلي المحتل من "حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة" مطالبا في الإطار ذاته بتنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع "بشكل مستدام وكامل ودون عوائق".
وأضاف البيان أن مباحثات شكري مع المسؤولين الدوليين تناولت تبادل الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضح أن شكري تبادل مع نظيره الروسي رؤى البلدين حول مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية اضطلاع المجلس بمسؤوليته "القانونية والإنسانية" لإنهاء الوضع "المأساوي" في القطاع.
وأكد شكري أهمية تسمية الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقترفيها بمسمياتها داعيا إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في غزة امتثالا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن الاتصال بين شكري ونظيره الروسي تناول أيضا موقف الرعايا في دولة روسيا الاتحادية في قطاع غزة والعمل من أجل "تأمين خروج آمن لهم" عبر معبر (رفح) البري.
وأوضح شكري للمسؤول الأوروبي خطورة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة وحجمها مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين "تجاوزت القوانين والأعراف والقيم الإنسانية كافة".
وكشف في هذا الإطار عن أن أعداد الضحايا الفلسطينيين في أقل من شهر تجاوز تسعة آلاف شهيد منهم ما يزيد على 3700 طفل "في صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لا يزال هناك من يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب".
من جانبه أكد المسؤول الأوروبي وفقا للبيان ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل "الأوضاع المأساوية" التي يشهدها أهالي غزة معربا عن "الصدمة الإنسانية" حيال ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات "غير مسبوقة" وآخرها القصف الذي استهدف مخيم (جباليا).
وذكر البيان أن شكري نافش مع الوزيرة النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية "فورية" وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.
ورحب شكري في الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

م م / م ع ع




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