وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة التوصل لهدنة إنسانية وتوفير الحماية لغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس ضرورة التوصل لهدنة إنسانية "فورية" حفاظا على أرواح الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 26 يوما.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في أثناء اتصالات هاتفية تلقاها شكري من نظيريه الروسي سيرغي لافروف والنيوزيلاندية نانايا ماهوتا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تركز البحث فيها على مستجدات الأوضاع في غزة تحت وطأة قصف الاحتلال الإسرائيلي اليومي.
وأكد شكري رفض مصر "الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي" التي يضطلع بها الكيان الإسرائيلي المحتل من "حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة" مطالبا في الإطار ذاته بتنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع "بشكل مستدام وكامل ودون عوائق".
وأضاف البيان أن مباحثات شكري مع المسؤولين الدوليين تناولت تبادل الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضح أن شكري تبادل مع نظيره الروسي رؤى البلدين حول مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية اضطلاع المجلس بمسؤوليته "القانونية والإنسانية" لإنهاء الوضع "المأساوي" في القطاع.
وأكد شكري أهمية تسمية الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقترفيها بمسمياتها داعيا إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في غزة امتثالا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن الاتصال بين شكري ونظيره الروسي تناول أيضا موقف الرعايا في دولة روسيا الاتحادية في قطاع غزة والعمل من أجل "تأمين خروج آمن لهم" عبر معبر (رفح) البري.
وأوضح شكري للمسؤول الأوروبي خطورة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة وحجمها مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين "تجاوزت القوانين والأعراف والقيم الإنسانية كافة".
وكشف في هذا الإطار عن أن أعداد الضحايا الفلسطينيين في أقل من شهر تجاوز تسعة آلاف شهيد منهم ما يزيد على 3700 طفل "في صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لا يزال هناك من يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب".
من جانبه أكد المسؤول الأوروبي وفقا للبيان ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل "الأوضاع المأساوية" التي يشهدها أهالي غزة معربا عن "الصدمة الإنسانية" حيال ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات "غير مسبوقة" وآخرها القصف الذي استهدف مخيم (جباليا).
وذكر البيان أن شكري نافش مع الوزيرة النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية "فورية" وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.
ورحب شكري في الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
م م / م ع ع
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