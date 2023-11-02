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لبنان.. جيش الاحتلال يوسع هجماته جنوبا والمقاومة تقصف مواقعه

11/2/2023 2:35:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 11 (كونا) -- وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي رقعة هجماته على قرى جنوبي لبنان وبلداته للمرة الأولى منذ حرب يوليو 2006 فيما قصفت "المقاومة" و(كتائب القسام - لبنان) مواقع ومناطق شمال فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الخميس إن جيش الاحتلال قصف الأطراف الغربية لبلدة (يحمر - الشقيف) ونفذ طيرانه الحربي سلسلة غارات على (وادي النفخة) عند أطراف بلدة (زبقين) وعلى خراج (الناقورة) و(اللبونة) و(علما الشعب) و(الضهيرة) و(تل نحاس) و(وادي خنسا) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالقنابل الفوسفورية كذلك أطراف بلدات (إبل السقي) و(مركبا) و(حولا) الحدودية.
في المقابل نقلت الوكالة بيانا عن "المقاومة" في لبنان أعلنت فيه أنها استهدفت قيادة كتيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏في ثكنة (زبدين) في (مزارع شبعا) بواسطة "مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات أصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة".
وأضاف البيان أن "المقاومة" استهدفت بالصواريخ الموجهة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي موقع (الجرداج) المقابل لبلدة (الضهيرة) وموقعي (المنارة) و(العباد).
كما نقلت (الوكالة الوطنية للإعلام) بيانا عن (كتائب القسام - لبنان) أعلنت فيه أنها قصفت مستوطنة (كريات شمونة) ومحيطها في شمال فلسطين المحتلة بإجمالي 12 صاروخا "ردا على المجازر بحق أهالي غزة".
من جهة أخرى أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها "البالغ" إزاء تعرض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار "ما يعرض جنودها وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر".
وقال المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان إن القوات الدولية تدين أي استخدام للمناطق القريبة من مواقعها لشن هجمات عبر (الخط الأزرق) محذرا الجميع من أن الهجمات على جنود حفظ السلام "جريمة وانتهاك للقانون الدولي".
وأشار تيننتي إلى أن قذيفتين انفجرتا على بعد 10 أمتار من موقع لقوة (يونيفيل) قرب بلدة (بيت ليف) جنوبي لبنان ما ألحق أضرارا بآلية تابعة لها من دون سقوط أي إصابات.
يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي توترا عسكريا يوميا تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة حيث يجرى إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الذي يرد في المقابل بقصف للأراضي اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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