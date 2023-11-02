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وزير الإعلام يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجمعية الكويتية للمهرجانات

11/2/2023 2:35:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- التقى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات الدكتور طارق العبيد وأعضاء اللجنة العليا للجمعية حيث اطلع على جهودها الرامية إلى المساهمة في تنشيط السياحة والترفيه.
وثمنت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس دعم وزير الإعلام للجهود الهادفة إلى تطوير المجال السياحي في البلاد وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح الأعمال ذات الصلة.
وقال رئيس الجمعية بحسب البيان إن لقاء وزير الإعلام يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الشراكة المجتمعية الناجحة بين جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لا سيما في مجال تطوير وتسويق البرامج الفنية والثقافية والسياحية.
وأكد أهمية التعاون مع وزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في التسويق للجانب السياحي فنيا وثقافيا.
وأفاد العبيد بأن الجمعية التي أشهرت في أبريل من العام الماضي تحرص على إبراز الوجه السياحي لدولة الكويت والمساهمة في دفع عجلة التنمية مبينا أنها أعدت حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات ذات الصلة.
يذكر أن الجانبين وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت) لتسلط الضوء على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية في مختلف المجالات لتكون مرشدا للزوار السياح من داخل دولة الكويت وخارجها.
وفي مايو الماضي أطلقت الجمعية الكويتية للمهرجانات الحملة الوطنية لتنشيط السياحة في مجال الترويج والتعريف بالمقاصد السياحية الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وقال رئيس الجمعية طارق العبيد حينئذ إن الحملة ستكون الأكبر من نوعها داعيا جميع مكونات المجتمع وجهات القطاع الخاص إلى المشاركة فيها.
وتستهدف الحملة المشار إليها توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد وبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفيه بتعاون كافة القطاعات والشباب المبادرين في مختلف المجالات. (النهاية)

م د م / م ص ع


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