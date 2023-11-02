انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في المزار الجنوبي وعجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء المزار الجنوبي، عجلون 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي في مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة الثانية اليوم الخميس، جائزة الملك عبدالله للياقة البدنية في مدارس لواء المزار الجنوبي في دورتها الـ 18.

وقالت مديرة المديرية انتصار الحمايدة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي وعدد من أفراد المجتمع المحلي، إن الجائزة تهدف إلى بناء الثقة بالنفس لدى الطلبة وتعزيزها، وتشجيع المنافسة، والتحدي وتكوين ثقافة صحية رياضية وغذائية، وممارسة الأنشطة الرياضية على نحو طوعي منتظم ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة.

وأشارت إلى أن الجائزة تسعى إلى نشر ثقافة صحية رياضية وغذائية بين الطلبة، وأن تصبح ممارسة الرياضة جزءًا من حياة الطلبة اليومية، واستثمار أوقات الفراغ، وتعزيز فكرة الترويح عن النفس من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والصحية.

بدوره، أكد رئيس قسم الإعلام أحمد الخرشة أهمية الجائزة في الكشف المبكر عن القدرات البدنية والفنية للطلبة تمهيداً لضمِّهم إلى صفوف الأندية ومنتخبات الفئات العمرية في الألعاب الجماعية والفردية، مؤكداً أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات الرياضية لكون اللياقة البدنية إحدى سبل الوقاية من الأمراض، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ على نحو إيجابي.

وثمنت مديرة المدرسة بسمة القضاه، الجهود الداعمة للجائزة، حيث تم اختيار مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة الثانية لتكون بداية انطلاق الجائزة .

وعلى صعيد متصل، انطلقت اليوم الخميس من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة عجلون جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية.

وقال مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع، إن هذه الجائزة التي تم إطلاقها على مستوى مدارس المملكة يأتي بهدف بناء الثقة بالنفس وتعزيزها والتحدي مع الذات للطالب وتكوين ثقافة صحية رياضية وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم لديهم من خلال دمجها بالبرنامج واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي.

وثمٌن مدير المدرسة حسين المومني الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بمتابعة الميدان التربوي في المدارس كافة لتعزيز المنظومة التعليمية بالطلبة.

--(بترا)

ع. ف/م ع/م د/أس

02/11/2023 21:06:56