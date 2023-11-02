انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في المزار الجنوبي وعجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء المزار الجنوبي، عجلون 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي في مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة الثانية اليوم الخميس، جائزة الملك عبدالله للياقة البدنية في مدارس لواء المزار الجنوبي في دورتها الـ 18.
وقالت مديرة المديرية انتصار الحمايدة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي وعدد من أفراد المجتمع المحلي، إن الجائزة تهدف إلى بناء الثقة بالنفس لدى الطلبة وتعزيزها، وتشجيع المنافسة، والتحدي وتكوين ثقافة صحية رياضية وغذائية، وممارسة الأنشطة الرياضية على نحو طوعي منتظم ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة.
وأشارت إلى أن الجائزة تسعى إلى نشر ثقافة صحية رياضية وغذائية بين الطلبة، وأن تصبح ممارسة الرياضة جزءًا من حياة الطلبة اليومية، واستثمار أوقات الفراغ، وتعزيز فكرة الترويح عن النفس من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والصحية.
بدوره، أكد رئيس قسم الإعلام أحمد الخرشة أهمية الجائزة في الكشف المبكر عن القدرات البدنية والفنية للطلبة تمهيداً لضمِّهم إلى صفوف الأندية ومنتخبات الفئات العمرية في الألعاب الجماعية والفردية، مؤكداً أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات الرياضية لكون اللياقة البدنية إحدى سبل الوقاية من الأمراض، إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ على نحو إيجابي.
وثمنت مديرة المدرسة بسمة القضاه، الجهود الداعمة للجائزة، حيث تم اختيار مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة الثانية لتكون بداية انطلاق الجائزة .
وعلى صعيد متصل، انطلقت اليوم الخميس من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة عجلون جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية.
وقال مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع، إن هذه الجائزة التي تم إطلاقها على مستوى مدارس المملكة يأتي بهدف بناء الثقة بالنفس وتعزيزها والتحدي مع الذات للطالب وتكوين ثقافة صحية رياضية وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم لديهم من خلال دمجها بالبرنامج واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي.
وثمٌن مدير المدرسة حسين المومني الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بمتابعة الميدان التربوي في المدارس كافة لتعزيز المنظومة التعليمية بالطلبة.
--(بترا)
ع. ف/م ع/م د/أس
02/11/2023 21:06:56
MENAFN02112023000117011021ID1107362498
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