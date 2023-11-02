رئيس مجلس النواب يفتتح فعاليات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يساوم ولا ينسى دماء الشهداء على أسوار القدس التي ستبقى أوسمة على صدورنا.

جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تستضيفه نقابة المحامين على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان"فلسطين القضية العادلة".

وأضاف الصفدي، أن الهواشم لم يتاجروا بالدم العربي وكانوا في خندق الأمة وما تبدلوا وما وهنت لهم عزيمة، مشددًا على أن جلالة الملك كان منذ بداية العدوان على الفلسطينيين على اتصال مستمر مع قادة العالم من أجل إجلاء الحقائق في وجه الروايات المزيفة، وعمِل من أجل وقف العدوان وحماية المدنيين وإرسال المساعدات، وإعلان موقف عربي رافض لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار الصفدي إلى قرار المملكة بسحب السفير الأردني ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، ردا على العدوان والمجازر المستمرة على غزة، مؤكدًا أن غزة تحارب نيابة عن الأمة العربية، وأن الأردن طالما أكد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وبين أن فلسطين تمر بأخطر مراحلها من خلال جرائم الحرب ومحاولات التهجير المدعومة من بعض مراكز القرار الدولي، والتي تضعنا أمام الحاجة لمراجعة شاملة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وشدد على ضرورة محاكمة الكيان الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وقصفه للمستشفيات والكنائس والمساجد ومخيمات المدنيين.

وقال رئيس دورة المكتب الدائم، نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن إجرام الكيان مدعاة لملاحقته عن جرائم الحرب والعدوان وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية والأممية كافة.

وأضاف "ليكن هذا المكتب عنواناً قولاً وفعلاً من أجل فلسطين، ومن أجل دعم رباط وصمود شعبها ومقاومتها المشروعة وحماية مقدساتها من التهويد والتقسيم والإجرام والتنكيل، ولينبثق عنه جهود وآليات قانونية عربية فاعلة لملاحقة الكيان وقادته عن الجرائم التي يرتكبونها".

ودعا الاتحاد إلى "أن يكون منافحاً عن عدالة الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وساحات الترافع عن الحق ومقارعة الباطل ومحركاً للشعوب العربية في دعم الأشقاء في فلسطين ومقاومة التطبيع وقطع العلاقات مع المحتل، ومقدماً للمساعدات العاجلة، وداعياً إلى كسر الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان وحق تقرير المصير".

وحيا أبو عبود صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان والاحتلال، واعتبر أن 7 أكتوبر هي بداية النصر والتحرير.

بدوره، قال أمين عام اتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، إن الاجتماع ينعقد والشعب الفلسطيني يمر بكارثة إنسانية في قطاع غزة جراء العدوان المستمر أمام مرأى المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا، الأمر الذي يهدد الأمن في العالم والمنطقة.

وأكد أن الاحتلال ارتكب عدة جرائم حرب بقصفه المستشفيات والمخيمات وقتل آلاف الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مؤكدًا ضرورة ملاحقة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته على جرائمه على وجه السرعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبين أن الاتحاد أعد ملفا بجرائم الكيان الصهيوني لملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بأرضه. كما لفت إلى تصريحات أمين عام الأمم المتحدة الذي قال فيها إن ما حدث في السابع من أكتوبر نتيجة لما يمارسه الاحتلال، وطالب الدول العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال بقطعها وسحب سفرائها وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معها، وأن تنتقل لمرحلة العمل لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر عبدالحليم علام، أن بسالة المقاومة الفلسطينية وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ودعم الأشقاء والأحرار أوقفت المخططات الصهيونية، وقلبت موازين القوى، مضيفًا أن مصر عملت على وقف العدوان ورفضت مخططات التهجير، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه.

ودعا عبدالحليم إلى إعادة النظر باتفاقيات السلام بين الدول العربية والكيان الصهيوني والتي أصبحت "حبرا على ورق"، وأن أي اتفاق سلام بعد الحرب لا يعطي الحق لكامل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته فهو والعدم سواء.

وفي نهاية الافتتاح، سلم أبو عبود الدروع التقديرية لراعي الافتتاح وعدد من المكرمين والنقباء السابقين.

--(بترا)

ع ح /م د/أس

02/11/2023 20:52:03