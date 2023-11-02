العلاقات الاقتصادية الأردنية الإماراتية من انجح نماذج العمل العربي المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية تطوراً كبيراً على مختلف الصعد والمجالات وبخاصة الاقتصادية منها بفضل قيادة البلدين الشقيقين، إذ يعد التعاون الثنائي أحد أنجح نماذج العمل المشترك وتعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتقوم العلاقات الثنائية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، والتنسيق المستمر حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية، إذ تؤطرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات والتي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار يصل حجم الاستثمار الإماراتي في الأردن إلى 16مليار دينار، فيما يصل حجم الاستثمار الإماراتي في بورصة عمان لنهاية شهر تشرين الأول الماضي 387 مليون دينار.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الإماراتيين وصل قرابة 112 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.

وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية الإماراتية في ملكية الأوراق المالية إلى 353 ألف مساهمة في تلك الفترة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية شهد جلالة الملك والرئيس الإماراتي أمس الأربعاء، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين خلال زيارة جلالته إلى دولة الإمارات ولقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار جهود جلالة الملك تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

وفي إطار العلاقات التعاون التنموي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين، أكد مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، أهمية التعاون القائم بين الجمارك الأردنية ونظيرتها الإماراتية في مجال الربط الإلكتروني وأنظمة التخليص وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات لمكافحة التهريب.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من التجارة الواردة إلى الأردن وخصوصاً " الترانزيت" تأتي من المنافذ الجمركية بدولة الإمارات، نظراً إلى طبيعة مسار هذه التجارة المتأتية من دول شرق آسيا.

وأكد القضاة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الجمركي في ظل ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة بالتجارة.

وأكد الأستاذ في كلية السياحة والفندقة بالجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور إبراهيم بظاظو، أهمية تعزيز آفاق التعاون المثمر مع الإمارات في تطوير منظومة موانئ العقبة حتى تصبح محطة لوجستية لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى ضرورة تطوير ميناء البواخر في العقبة، والحاجة للتوسع في البنية التحتية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحركة السياحية.

وقال بظاظو، إن الوصول إلى التكامل السياحي بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، غاية لتحقيق مطالب التنمية السياحية الشاملة، لما لذلك من أهمية في وضع الاستراتيجيات التنموية للقطاع السياحي في الأردن.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء إلى أبو ظبي.

وبين الأطرش، أن العلاقات الأردنية الإماراتية علاقات متينة وقوية، مؤكداً أهمية أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في غاية الأهمية ومن شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية وتوفير المزيد فرص العمل للأردنيين.

وأكد، أن الاستثمار الإماراتي بالمملكة يلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.

وقال، إن السوق الإماراتية تعتبر ثاني أكبر سوق لصادرات الأدوية في دول مجلس التعاون الخليج العربي، موضحاً أن شركات الأدوية الأردنية تعتبر السوق الإماراتية سوقاً مهماً وواعداً أمام الصادرات الوطنية في ظل السمعة العالية التي تتمتع بها الصناعات الدوائية بفضل جودتها.

وأشار الدكتور الأطرش إلى أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، والتي تعد خطوة استراتيجية في اتجاه التكامل العربي الاقتصادي وإقامة قاعدة صناعية صلبة لدعم العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وصولا إلى إنشاء صناعات منافسة وعابرة للحدود، ذات جودة وتقنيات عالية خصوصا وأنها تركز بمجالات، الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين المغتربين فادي المجالي ان مذكرة التفاهم تجسد رغبة الدولتين الشقيقتين في تعزيز التعاون والاستثمار المشترك، مشيرا إلى دور المذكرة في تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن.

وأضاف، أن المذكرة تكشف عن نوعية جديدة للجهود الأردنية المبذولة لتحسين الواقع الاقتصادي للمملكة ورفع موارد الخزينة وكبح جماح البطالة والفقر، مشيراً إلى مذكرات تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة.

وبين، أن مذكرة تحويل مكب النفايات إلى طاقة يعد من المشاريع الرائدة التي ترفع تصنيف المملكة دولياً في مكافحة التغيير المناخي مما يعكس على ترتيب الأردن في التصنيفات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .

بدوره، أكد عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين المغتربين محمد الشوابكة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تتسم بكونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية من حيث قوتها ومتانتها بفضل قيادة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع صندوق أبو ظبي للاستثمار تعد من أهم مذكرات التي وقعها الأردن أخيراً من حيث نوعية الاستثمار وأهمية وانعكاسها على الحالة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا أن مذكرة سكة الحديد تفتح فرصة استثمارية رائدة على مستوى إقليمي ودولي.

وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات على هامش زيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة الإمارات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم فيما يتعلق في مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة في تحسين وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن العلاقات والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية يعتبر نموذجاً في العلاقات العربية العربية والمتجذرة في مختلف المجالات، وأن مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتنسيق والتشاور المستمرين بين القيادتين يجب أن يواكبها ارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وفيما يخص مذكرات التفاهم التي وقعت أمس الأربعاء: الأولى بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء المتعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

أما المذكرة الثانية، فقد وقعت بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار.

فيما تضمنت الثالثة مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أميركي، منها 75 مليوناً دعماً للموازنة العامة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب الأردني، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد حسن السويدي.

--(بترا)

س ص/م ق/أس

02/11/2023 20:20:33