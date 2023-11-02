إربد: حوارية تؤكد أهمية الدور التاريخي للملك في الدفاع عن هوية القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 تشرين الثاني (بترا)- أشرف الغزاوي- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، جلسة حوارية تناولت دور جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن هوية القدس ووقف العدوان على أهالي قطاع غزة .
وأشار عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، إلى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ودور الجيش العربي في الدفاع عن القدس، ومواجهة محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية، لافتاً إلى أهمية دور جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.
وقال، إن مواقف جلالة الملك، أكدت دوماً رفضها وإدانتها لمختلف الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس الشريف والتي حذرت من تلك الممارسات التي دفعت إلى ما تشهده المنطقة حالياً من حرب بشعة وجرائم حرب بحق أهالي قطاع غزة العزل في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني .
وأكد خريسات، أن الشعب الأردني بفئاته كافة يقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مواقفها العروبية الداعية على الدوام إلى الوصول لوقف العدوان الغاشم على غزة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل العتوم، ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأردني والأمن الوطني والوحدة الوطنية التي تمثل أهم أدوات الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثلما تمثل الوصاية الهاشمية على المقدسات ضمانة لمنع تهويدها وتأكيداً على اعتبارها حقا تاريخيا ووطنيا كعاصمة للدولة الفلسطينية .
وأشار إلى ما يبذله جلالة الملك من مساع حثيثة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف العدوان الهمجي على أهالي غزة ووقف محاولات تهجيرهم من أرضهم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم، إلى جانب توضيح جذور الصراع الذي تسبب به الاحتلال للأراضي الفلسطينية .
بدوره، استعرض أستاذ التاريخ الدكتور حسين محافظة، جملة من الوقفات والمرتكزات الأساسية التي شكلت نهجًا راسخًا في سياسة وقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها تمسك جلالته بمواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال إن رعاية المقدسات والمحافظة على مركزية القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية كان دائماً واجباً تاريخيًا مناطًا بالقيادة الهاشمية منذ تأسيس الدولة، مستشهداً بقول جلالته "إن الوصاية الهاشمية على المقدسات هي واجب تاريخي وأمانة في عنقي" .
وتخلل الجلسة نقاش مع أكاديميين وطلبة من الكلية تناول، أهمية الدور الأردني المحوري في وقف العدوان على قطاع غزة والالتفاف الشعبي خلف القيادة الهاشمية في دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه المخططات الهادفة للحيلولة دون إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
--( بترا )
أ غ /م ق/
02/11/2023 20:18:18
MENAFN02112023000117011021ID1107362495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.