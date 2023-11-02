إربد: حوارية تؤكد أهمية الدور التاريخي للملك في الدفاع عن هوية القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الثاني (بترا)- أشرف الغزاوي- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، جلسة حوارية تناولت دور جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن هوية القدس ووقف العدوان على أهالي قطاع غزة .

وأشار عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، إلى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ودور الجيش العربي في الدفاع عن القدس، ومواجهة محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية، لافتاً إلى أهمية دور جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

وقال، إن مواقف جلالة الملك، أكدت دوماً رفضها وإدانتها لمختلف الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس الشريف والتي حذرت من تلك الممارسات التي دفعت إلى ما تشهده المنطقة حالياً من حرب بشعة وجرائم حرب بحق أهالي قطاع غزة العزل في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني .

وأكد خريسات، أن الشعب الأردني بفئاته كافة يقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مواقفها العروبية الداعية على الدوام إلى الوصول لوقف العدوان الغاشم على غزة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل العتوم، ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأردني والأمن الوطني والوحدة الوطنية التي تمثل أهم أدوات الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثلما تمثل الوصاية الهاشمية على المقدسات ضمانة لمنع تهويدها وتأكيداً على اعتبارها حقا تاريخيا ووطنيا كعاصمة للدولة الفلسطينية .

وأشار إلى ما يبذله جلالة الملك من مساع حثيثة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف العدوان الهمجي على أهالي غزة ووقف محاولات تهجيرهم من أرضهم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم، إلى جانب توضيح جذور الصراع الذي تسبب به الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

بدوره، استعرض أستاذ التاريخ الدكتور حسين محافظة، جملة من الوقفات والمرتكزات الأساسية التي شكلت نهجًا راسخًا في سياسة وقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها تمسك جلالته بمواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال إن رعاية المقدسات والمحافظة على مركزية القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية كان دائماً واجباً تاريخيًا مناطًا بالقيادة الهاشمية منذ تأسيس الدولة، مستشهداً بقول جلالته "إن الوصاية الهاشمية على المقدسات هي واجب تاريخي وأمانة في عنقي" .

وتخلل الجلسة نقاش مع أكاديميين وطلبة من الكلية تناول، أهمية الدور الأردني المحوري في وقف العدوان على قطاع غزة والالتفاف الشعبي خلف القيادة الهاشمية في دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه المخططات الهادفة للحيلولة دون إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

--( بترا )

أ غ /م ق/

02/11/2023 20:18:18