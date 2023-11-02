Friday, 03 November 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاضرات توعوية حول البرامج التدريبية في معهد تدريب مهني المفرق

11/2/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 2 تشرين الثاني (بترا)- نظم معهد التدريب المهني في المفرق اليوم الخميس، محاضرات توعية في مدرسة المشرف الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق حول التخصصات والبرامج التدريبية المتوفرة في المعهد.
وقال المعهد في بيان صحفي، إن عدداً من كوادره قدموا محاضرات توعوية لطالبات مدرسة المشرف الأساسية المختلطة، اشتملت على تقديم شرح مفصل حول البرامج التدريبية والتخصصات المتوفرة في المعهد، بالإضافة إلى التعريف بشروط الالتحاق ببرامج التدريب المهني المختلفة .
وأشاروا إلى مسار التعليم المهني وتخصصاته ومستوياته بالإضافة إلى مزاياه إضافة إلى تفاصيل فرص العمل المتاحة في تلك التخصصات .
وأجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الطالبات حول عدد من النقاط حول مسار التعليم المهني .
--(بترا)
...ه ق/م ق/
02/11/2023 20:14:46

MENAFN02112023000117011021ID1107362494

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث