محاضرات توعوية حول البرامج التدريبية في معهد تدريب مهني المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 2 تشرين الثاني (بترا)- نظم معهد التدريب المهني في المفرق اليوم الخميس، محاضرات توعية في مدرسة المشرف الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق حول التخصصات والبرامج التدريبية المتوفرة في المعهد.

وقال المعهد في بيان صحفي، إن عدداً من كوادره قدموا محاضرات توعوية لطالبات مدرسة المشرف الأساسية المختلطة، اشتملت على تقديم شرح مفصل حول البرامج التدريبية والتخصصات المتوفرة في المعهد، بالإضافة إلى التعريف بشروط الالتحاق ببرامج التدريب المهني المختلفة .

وأشاروا إلى مسار التعليم المهني وتخصصاته ومستوياته بالإضافة إلى مزاياه إضافة إلى تفاصيل فرص العمل المتاحة في تلك التخصصات .

وأجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الطالبات حول عدد من النقاط حول مسار التعليم المهني .

--(بترا)

...ه ق/م ق/

02/11/2023 20:14:46