محاضرات توعوية حول البرامج التدريبية في معهد تدريب مهني المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 2 تشرين الثاني (بترا)- نظم معهد التدريب المهني في المفرق اليوم الخميس، محاضرات توعية في مدرسة المشرف الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق حول التخصصات والبرامج التدريبية المتوفرة في المعهد.
وقال المعهد في بيان صحفي، إن عدداً من كوادره قدموا محاضرات توعوية لطالبات مدرسة المشرف الأساسية المختلطة، اشتملت على تقديم شرح مفصل حول البرامج التدريبية والتخصصات المتوفرة في المعهد، بالإضافة إلى التعريف بشروط الالتحاق ببرامج التدريب المهني المختلفة .
وأشاروا إلى مسار التعليم المهني وتخصصاته ومستوياته بالإضافة إلى مزاياه إضافة إلى تفاصيل فرص العمل المتاحة في تلك التخصصات .
وأجاب المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الطالبات حول عدد من النقاط حول مسار التعليم المهني .
--(بترا)
...ه ق/م ق/
02/11/2023 20:14:46
MENAFN02112023000117011021ID1107362494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.