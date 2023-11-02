وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة معان، في اطار المتابعة الميدانية للمشاريع الإنشائية والخدماتية التي تنفذها الوزراة وسعيا لتسريع وتيرة الأعمال فيها وضمان أفضل المواصفات العالمية.
حيث تفقد أبو السمن مشروع مستشفى معان العسكري الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 30 ألف م2، وبسعة سريرية تبلغ نحو 150 سريرا موزعة على أربعة طوابق، بالإضافة إلى طابقي التسوية وبكلفة اجمالية بلغت 35 مليون دينار.
وشدد على أن الوزارة تولي الاهتمام لمشاريع المستشفيات في المملكة، إيماناً منها بدورها في دعم القطاع الصحي.
وقال إن المشروع الذي جاء انشاؤه بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، مهم لمحافظة معان ويتوجب انهاؤه بأقصى سرعة ممكنة.
ويقع المشروع ضمن محافظة معان بجانب جامعة الحسين بن طلال من الجهة الشمالية الغربية، وهو ممول بقرض من شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصالح القوات المسلحة / الخدمات الطبية الملكية.
كما تفقد أبو السمن سير العمل في مشروع مدرسة عبدالله بن رواحة الواقعة في الحي الجنوبي من مدينة معان، والمكونة من مبنى رئيس مكون من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية نحو 6122 م2.
واشتمل على 12 غرفة صفية ومختبر حاسوب ومختبر علوم ومختبر فيزياء ومكتبة وغرفة فن وجناح الإدارة وخدمات، ومبنى آخر عبارة عن قاعة متعددة الاغراض طابق واحد وغرفة خدمات، مبنى منفصل للوحدات الصحية وغرفة الحارس والاعمال الخارجية من مواقف للسيارات وساحات اصطفاف الطلاب وملعب.
وبلغت نسبة الانجاز في هذه المدرسة نحو 85 %، وهي من المشاريع التربوية المهمة في مدينة معان، حيث انشئت ضمن معايير متقدمة، وبكلفة تقريبية تصل إلى مليونين و300 ألف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
- -(بترا)
م ح/ف ج
02/11/2023 20:07:04
MENAFN02112023000117011021ID1107362492
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