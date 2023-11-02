وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة معان، في اطار المتابعة الميدانية للمشاريع الإنشائية والخدماتية التي تنفذها الوزراة وسعيا لتسريع وتيرة الأعمال فيها وضمان أفضل المواصفات العالمية.

حيث تفقد أبو السمن مشروع مستشفى معان العسكري الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 30 ألف م2، وبسعة سريرية تبلغ نحو 150 سريرا موزعة على أربعة طوابق، بالإضافة إلى طابقي التسوية وبكلفة اجمالية بلغت 35 مليون دينار.

وشدد على أن الوزارة تولي الاهتمام لمشاريع المستشفيات في المملكة، إيماناً منها بدورها في دعم القطاع الصحي.

وقال إن المشروع الذي جاء انشاؤه بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، مهم لمحافظة معان ويتوجب انهاؤه بأقصى سرعة ممكنة.

ويقع المشروع ضمن محافظة معان بجانب جامعة الحسين بن طلال من الجهة الشمالية الغربية، وهو ممول بقرض من شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصالح القوات المسلحة / الخدمات الطبية الملكية.

كما تفقد أبو السمن سير العمل في مشروع مدرسة عبدالله بن رواحة الواقعة في الحي الجنوبي من مدينة معان، والمكونة من مبنى رئيس مكون من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية نحو 6122 م2.

واشتمل على 12 غرفة صفية ومختبر حاسوب ومختبر علوم ومختبر فيزياء ومكتبة وغرفة فن وجناح الإدارة وخدمات، ومبنى آخر عبارة عن قاعة متعددة الاغراض طابق واحد وغرفة خدمات، مبنى منفصل للوحدات الصحية وغرفة الحارس والاعمال الخارجية من مواقف للسيارات وساحات اصطفاف الطلاب وملعب.

وبلغت نسبة الانجاز في هذه المدرسة نحو 85 %، وهي من المشاريع التربوية المهمة في مدينة معان، حيث انشئت ضمن معايير متقدمة، وبكلفة تقريبية تصل إلى مليونين و300 ألف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

- -(بترا)

م ح/ف ج

02/11/2023 20:07:04