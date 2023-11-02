الميثاق الوطني يدعو للمشاركة بوقفة تضامنية مع فلسطين غدا الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان2 تشرين الثاني (بترا)- دعا حزب الميثاق الوطني إلى المشاركة في الوقفة الشعبية الوطنية التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة عند مسجد الكالوتي في عمان.

وبحسب بيان الحزب، اليوم الخميس، فإن الوقفة تأتي نصرة للأهل والأشقاء في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتعبيرا عن رفض المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في غزة، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

--(بترا)

م خ/م د/أس

02/11/2023 20:04:53