الميثاق الوطني يدعو للمشاركة بوقفة تضامنية مع فلسطين غدا الجمعة
التاريخ
11/2/2023 2:35:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان2 تشرين الثاني (بترا)- دعا حزب الميثاق الوطني إلى المشاركة في الوقفة الشعبية الوطنية التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة عند مسجد الكالوتي في عمان.
وبحسب بيان الحزب، اليوم الخميس، فإن الوقفة تأتي نصرة للأهل والأشقاء في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتعبيرا عن رفض المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في غزة، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
--(بترا)
م خ/م د/أس
02/11/2023 20:04:53
MENAFN02112023000117011021ID1107362491
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