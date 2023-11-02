Friday, 03 November 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الميثاق الوطني يدعو للمشاركة بوقفة تضامنية مع فلسطين غدا الجمعة

11/2/2023 2:35:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان2 تشرين الثاني (بترا)- دعا حزب الميثاق الوطني إلى المشاركة في الوقفة الشعبية الوطنية التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة عند مسجد الكالوتي في عمان.
وبحسب بيان الحزب، اليوم الخميس، فإن الوقفة تأتي نصرة للأهل والأشقاء في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتعبيرا عن رفض المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في غزة، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
--(بترا)
م خ/م د/أس
02/11/2023 20:04:53

MENAFN02112023000117011021ID1107362491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث