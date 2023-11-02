الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات القتل بحق الصحفيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- دان الاتحاد الدولي للصحفيين عمليات القتل والهجمات المستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة.

ودعا في بيان على موقعه الإلكتروني من مقره في بروكسل، ووقعت عليه اتحادات ونقابات الصحفيين في جميع القارات، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتلهم.

وقال الاتحاد، إنه منذ بدء الحرب في غزة سجل عدد القتلى من العاملين في مجال الإعلام معدلا لم يسبق له مثيل من قبل.

ودعا القوات الإسرائيلية إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الذي يقضي باتخاذ جميع الخطوات لمعاملة الصحفيين كمدنيين والحفاظ على حياتهم.

وذكّر الاتحاد أنه في هذه الظروف الخطيرة والصعبة، على الصحفيين الميدانيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب لتغطية الأحداث دون أن تزودهم مؤسساتهم الإعلامية بجميع معدات السلامة المهنية اللازمة لعملهم .

وقُتل 27 صحفياً وعاملا في مجال الإعلام على الأقل وأصيب عدد آخر، وفقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/ف ج

02/11/2023 20:02:16