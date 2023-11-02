الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات القتل بحق الصحفيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- دان الاتحاد الدولي للصحفيين عمليات القتل والهجمات المستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة.
ودعا في بيان على موقعه الإلكتروني من مقره في بروكسل، ووقعت عليه اتحادات ونقابات الصحفيين في جميع القارات، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتلهم.
وقال الاتحاد، إنه منذ بدء الحرب في غزة سجل عدد القتلى من العاملين في مجال الإعلام معدلا لم يسبق له مثيل من قبل.
ودعا القوات الإسرائيلية إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الذي يقضي باتخاذ جميع الخطوات لمعاملة الصحفيين كمدنيين والحفاظ على حياتهم.
وذكّر الاتحاد أنه في هذه الظروف الخطيرة والصعبة، على الصحفيين الميدانيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب لتغطية الأحداث دون أن تزودهم مؤسساتهم الإعلامية بجميع معدات السلامة المهنية اللازمة لعملهم .
وقُتل 27 صحفياً وعاملا في مجال الإعلام على الأقل وأصيب عدد آخر، وفقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/ف ج
02/11/2023 20:02:16
MENAFN02112023000117011021ID1107362490
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