إرادة يدعو لوقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين أمام الكالوتي بعد صلاة الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- دعا حزب إرادة، أبناء الشعب الاردني، للمشاركة بالوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين،

بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد الكالوتي في عمّان.

ويأتي تنظيم الوقفة بحسب بيان للحزب، رفضا للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفضًا لغطرسة المحتل وإنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

م خ/م د/أس

02/11/2023 19:49:04