إرادة يدعو لوقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين أمام الكالوتي بعد صلاة الجمعة

إرادة يدعو لوقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين أمام الكالوتي بعد صلاة الجمعة
التاريخ
11/2/2023 2:35:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- دعا حزب إرادة، أبناء الشعب الاردني، للمشاركة بالوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين،
بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد الكالوتي في عمّان.
ويأتي تنظيم الوقفة بحسب بيان للحزب، رفضا للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفضًا لغطرسة المحتل وإنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م خ/م د/أس
02/11/2023 19:49:04
MENAFN02112023000117011021ID1107362489
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