الرئيس المصري: الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لحقن الدماء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 تشرين الثاني (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلًا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.
واستعرض الرئيسان الجهود التي تقوم بها مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، والجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.
--(بترا)
ف ج
02/11/2023 19:39:34
MENAFN02112023000117011021ID1107362488
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