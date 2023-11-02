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الرئيس المصري: الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لحقن الدماء

11/2/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 2 تشرين الثاني (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلًا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.
واستعرض الرئيسان الجهود التي تقوم بها مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، والجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.
--(بترا)
ف ج
02/11/2023 19:39:34

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