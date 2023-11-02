ارتفاع حصيلة قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 19 منذ الثلاثاء الماضي

ارتفاع حصيلة قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 19 منذ الثلاثاء الماضي
التاريخ
11/2/2023 2:35:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، في معارك خاضها مع مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت في بيان، إن العدد الكلي للقتلى الإسرائيليين بلغ منذ الثلاثاء الماضي 19 جنديا إسرائيليا أي منذ بدء العملية البرية في القطاع.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
02/11/2023 19:37:18
MENAFN02112023000117011021ID1107362487
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