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ارتفاع حصيلة قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 19 منذ الثلاثاء الماضي

11/2/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، في معارك خاضها مع مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت في بيان، إن العدد الكلي للقتلى الإسرائيليين بلغ منذ الثلاثاء الماضي 19 جنديا إسرائيليا أي منذ بدء العملية البرية في القطاع.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
02/11/2023 19:37:18

MENAFN02112023000117011021ID1107362487

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