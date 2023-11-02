شباب العقبة يخطف فوزا ثمينا أمام شباب الأردن

شباب العقبة يخطف فوزا ثمينا أمام شباب الأردن
التاريخ
11/2/2023 2:35:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- خطف فريق شباب العقبة، فوزا ثمينا، أمام شباب الأردن، اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق شباب العقبة بهدف من دون رد، سجله اللاعب عيسى السباح في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 6 نقاط في المركز العاشر.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
02/11/2023 19:29:21
MENAFN02112023000117011021ID1107362486
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