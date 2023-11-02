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شباب العقبة يخطف فوزا ثمينا أمام شباب الأردن

11/2/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- خطف فريق شباب العقبة، فوزا ثمينا، أمام شباب الأردن، اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق شباب العقبة بهدف من دون رد، سجله اللاعب عيسى السباح في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 6 نقاط في المركز العاشر.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
02/11/2023 19:29:21

MENAFN02112023000117011021ID1107362486

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