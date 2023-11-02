الصحة العالمية قلقة من توقّف مستشفيات عن العمل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسيوس، عن القلق البالغ بشأن توقّف عمل 14 مستشفى، من بين 36، كذلك مركزين متخصصين في غزة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بهم بالإضافة إلى الهجمات وانعدام الأمن.

وقال المدير العام للمنظمة، بحسب الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن المستشفيات التي ما زالت تعمل في غزة، مكتظة بالمرضى والجرحى وتقوم بعلاج عدد يزيد بنسبة 40 بالمئة عن قدرتها الاستيعابية، داعيا إلى ضمان الوصول العاجل والدائم للإغاثة الإنسانية بالحجم الملائم للاحتياجات.

وجدّد غيبريسوس، الدعوة لحماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية، ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

إلى ذلك، دعا ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن، إلى إيصال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والإمدادات الطبية، بصورة عاجلة، إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاء القطاع.

وتعمل المنظمة مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الصحية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك من خلال توفير الإمدادات الطبية المُنقذة للحياة.

وقال بيبركورن: "إن فريق منظمة الصحة العالمية في غزة يعمل في خضم كل الصعوبات، حيث يعمل الفريق رغم كل الصعاب والمخاطر التي تهدد أمنهم في سبيل إيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المستشفيات".

وأضاف "أن إمدادات المنظمة التي وصلت عبر معبر رفح على 7 مستشفيات تم على الفور توزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة، ولسوء الحظ، فإن هذه الإمدادات الضرورية هي مجرد غيض من فيض الاحتياجات الكبيرة".

وقد أدت الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود إلى استنزاف النظام الصحي في القطاع الذي يعاني أصلا من نقص الموارد.

--(بترا)

وز/م د/أس

02/11/2023 19:19:45