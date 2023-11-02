اختتام مبادرة أصدقاء الأمن العام في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 2 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، في مدرسة باب عمان الأساسية للبنين، مبادرة أصدقاء الأمن العام التي نفذتها مديرية شرطة محافظة جرش، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

وأكد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور إبراهيم محاسنة الذي رعى فعاليات الاختتام، على الدور المهم الذي تقدمه مديرية الأمن العام بتثقيف أبناء المجتمع، وبث روح الطمأنينة في النفوس عبر إجراءات وضمانات تضمن الأمن والسلام المجتمعي وتشجيع الجميع ليكونوا مبادرين ومساهمين في الحفاظ على الأمن المجتمعي، مثمنا الشراكة بين التربية والتعليم والأمن العام لتنفيذ فعاليات المبادرة بتميز والتي استمرت لمدة عام كامل.

وقال مدير شرطة المحافظة العميد مجدي العبادي، إن مبادرة أصدقاء الأمن العام التي جرى تنفيذها في مدرسة باب عمان الأساسية للبنين، تضمنت العديد من الأنشطة، منها محاضرات توعوية ورسم جداريات وتدريب للطلبة، مبينا أن الهدف منها خلق روح التنافس الإيجابي بين الطلبة عبر تحفيز الطلبة المتميزين.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

02/11/2023 18:59:49