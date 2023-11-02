اختتام مبادرة أصدقاء الأمن العام في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 2 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، في مدرسة باب عمان الأساسية للبنين، مبادرة أصدقاء الأمن العام التي نفذتها مديرية شرطة محافظة جرش، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.
وأكد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور إبراهيم محاسنة الذي رعى فعاليات الاختتام، على الدور المهم الذي تقدمه مديرية الأمن العام بتثقيف أبناء المجتمع، وبث روح الطمأنينة في النفوس عبر إجراءات وضمانات تضمن الأمن والسلام المجتمعي وتشجيع الجميع ليكونوا مبادرين ومساهمين في الحفاظ على الأمن المجتمعي، مثمنا الشراكة بين التربية والتعليم والأمن العام لتنفيذ فعاليات المبادرة بتميز والتي استمرت لمدة عام كامل.
وقال مدير شرطة المحافظة العميد مجدي العبادي، إن مبادرة أصدقاء الأمن العام التي جرى تنفيذها في مدرسة باب عمان الأساسية للبنين، تضمنت العديد من الأنشطة، منها محاضرات توعوية ورسم جداريات وتدريب للطلبة، مبينا أن الهدف منها خلق روح التنافس الإيجابي بين الطلبة عبر تحفيز الطلبة المتميزين.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
02/11/2023 18:59:49
MENAFN02112023000117011021ID1107362484
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