Friday, 03 November 2023 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في الزرقاء

11/2/2023 2:35:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلق مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، اليوم الخميس، في مدرسة زينب الأسدية الثانوية، فعاليات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية الهادفة إلى إكساب الطلبة أنماطًا صحية.
وقال شديفات إن الجائزة تهدف إلى إكساب الطلبة سلوكيات صحية وأنماط حياتية وتحفيزهم على ممارسة النشاطات الرياضية المختلفة وترسيخ هذه العادات كسلوك يومي يرتقي بحياتهم اليومية.
وبين أن عدد المدارس المشاركة للعام الدراسي الحالي 138 مدرسة.
--(بترا)
ع ض/م د/أس
02/11/2023 18:52:43

MENAFN02112023000117011021ID1107362483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث