انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في الزرقاء

انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في الزرقاء
التاريخ
11/2/2023 2:35:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلق مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، اليوم الخميس، في مدرسة زينب الأسدية الثانوية، فعاليات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية الهادفة إلى إكساب الطلبة أنماطًا صحية.
وقال شديفات إن الجائزة تهدف إلى إكساب الطلبة سلوكيات صحية وأنماط حياتية وتحفيزهم على ممارسة النشاطات الرياضية المختلفة وترسيخ هذه العادات كسلوك يومي يرتقي بحياتهم اليومية.
وبين أن عدد المدارس المشاركة للعام الدراسي الحالي 138 مدرسة.
--(بترا)
ع ض/م د/أس
02/11/2023 18:52:43
MENAFN02112023000117011021ID1107362483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.