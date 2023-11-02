انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلق مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أسامة شديفات، اليوم الخميس، في مدرسة زينب الأسدية الثانوية، فعاليات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية الهادفة إلى إكساب الطلبة أنماطًا صحية.

وقال شديفات إن الجائزة تهدف إلى إكساب الطلبة سلوكيات صحية وأنماط حياتية وتحفيزهم على ممارسة النشاطات الرياضية المختلفة وترسيخ هذه العادات كسلوك يومي يرتقي بحياتهم اليومية.

وبين أن عدد المدارس المشاركة للعام الدراسي الحالي 138 مدرسة.

--(بترا)

ع ض/م د/أس

02/11/2023 18:52:43