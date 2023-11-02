اليونيفيل قلقة من تعرض مواقعها جنوبي لبنان للقصف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.
وقال الناطق الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان، إن "قذيفتين سقطتا وانفجرتا بعد ظهر أمس على بعد عشرة أمتار من موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، ما ألحق أضراراً جسيمة بجدار وآلية تابعة لليونيفيل.
وأشار إلى أن (اليونيفيل) تعرب مجدداً عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.
ودان أي استخدام للمناطق القريبة من مواقع القوات الدولية لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق وأي استهداف للمناطق القريبة من مواقعها لأي سبب من الأسباب، لافتا إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام جريمة وانتهاك للقانون الدولي".
--(بترا)
ف ج/
02/11/2023 18:49:43
MENAFN02112023000117011021ID1107362482
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