اليونيفيل قلقة من تعرض مواقعها جنوبي لبنان للقصف

MENAFN - Jordan News Agency)



بيروت 2 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.

وقال الناطق الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان، إن "قذيفتين سقطتا وانفجرتا بعد ظهر أمس على بعد عشرة أمتار من موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، ما ألحق أضراراً جسيمة بجدار وآلية تابعة لليونيفيل.

وأشار إلى أن (اليونيفيل) تعرب مجدداً عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.

ودان أي استخدام للمناطق القريبة من مواقع القوات الدولية لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق وأي استهداف للمناطق القريبة من مواقعها لأي سبب من الأسباب، لافتا إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام جريمة وانتهاك للقانون الدولي".

--(بترا)

ف ج/

02/11/2023 18:49:43